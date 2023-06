Watch more on iWantTFC

Matutunghayan ang huling chapter ng isa sa pinakahinahangaang karakter sa pelikula sa "Indiana Jones and the Dial of Destiny," kung saan tampok ang ilan sa mga bida ng franchise gaya ni Harrison Ford. Nagpa-Patrol, Yong Chavez. TV Patrol, Biyernes, 30 Hunyo 2023.