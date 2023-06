Watch more on iWantTFC

Tuloy-tuloy ang pagsasama ng Kapamilya at Kapatid network para magbigay ng magaganda at makabuluhang programa sa mga manonood. Pormal nang nilagdaan ng ABS-CBN at TV5 ang 5 taong kontrata para sa content partnership. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Miyerkoles, 28 Hunyo 2023