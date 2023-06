Watch more on iWantTFC

Ilang linggo bago ang inaabangang 1MX Music Festival sa London, nag-bonding ang ilang performers sa event tulad nina Maymay Entrata, Janine Berdin at Moira. Excited na rin ang mga Pinoy sa United Kingdom sa music fesitval hatid ng ABS-CBN Global at The Filipino Channel. Nagpa-Patrol, Rose Eclarinal. TV Patrol, Lunes, 26 Hunyo 2023