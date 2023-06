Watch more on iWantTFC

Ibang-ibang pelikulang may temang LGBTQIA+ ang bibida sa mga sinehan ngayong Pride Month. Todo-pasasalamat naman sina Richard Gutierrez at Jake Cuenca sa mainit na pagsuporta sa kanilang action-drama seryeng "The Iron Heart." Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 26 Hunyo 2023