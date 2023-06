P-pop groups, OPM greats sanib-pwersa sa 'ASAP Natin 'To'

Watch more on iWantTFC

MANILA - Sanib-puwersa ang ilan sa mabibigat na pangalan sa OPM at P-Pop sa ASAP Natin 'To ngayong Linggo.

Humataw ang BGYO kasama si Gary Valenciano para awitin ang kanta niyang "Wag Mo Sanang Isipin."

Sinundan naman ito ng ALAMAT and Ogie Alcasid na sumayaw sa awit niyang "Dito Sa Puso Ko."

Pinainit naman ng BINI at ni Zsa-zsa Padilla sa kantang "Mambobola" habang nag-perform naman ang 1st.ONE at si Martin Nievera ng "On the Right Track."

Binigyan naman ni Dione at Erik Santos ng P-pop remix ang "Tandaan Mo 'To." habang nagpahataw-hataw sina Calista and Regine Velasquez sa hit song nitong "Urong Sulong."