KathNiel, Gerald, Julia nabakunahan vs COVID-19

Nagpabakuna na ang ilang celebrity couples gaya nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, at Gerald Anderson at Julia Barretto. May paalala naman sina Judy Ann at Ryan Agoncillo sa mga natatakot magpabakuna dahil sa maling impormasyong nababasa online. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 22 Hunyo 2021