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TV Patrol

'Trese' may ambag sa pagbabago sa Hollywood: Lou Diamond Phillips

ABS-CBN News

Posted at Jun 20 2021 06:20 PM

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Ibinahagi ng Fil-Am actor na si Lou Diamond Phillips ang ambag ng Pinoy anime series na "Trese" sa Hollywood. Nagpa-Patrol, Yong Chavez. TV Patrol, Linggo, 20 Hunyo 2021

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