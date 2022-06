Watch more News on iWantTFC

Tuloy pa ba ang concert ni Justin Bieber sa Pilipinas? Iyan ang tanong matapos maparalisa ang isang bahagi ng mukha ng singer. May good news naman para sa fans ng Korean series na "Squid Game" at "All Of Us Are Dead." Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 14 Hunyo 2022