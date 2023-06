'All out' concert ni Sheryn Regis kasado na

Watch more on iWantTFC

Kasado na ang "All Out" concert ni Sheryn Regis bilang pagdiriwang sa kaniyang 20th anniversary sa entertainment industry. Samantala, ready nang magpasaya sa mga kababayan sa London ang bida ng "The Iron Heart" na si Richard Gutierrez. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Martes, 13 Hunyo 2023