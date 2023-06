Watch more on iWantTFC

Kahit malakas ang ulan, dumagsa ang Pinoy fans sa "Overpass: K-pop Music Concert" tampok ang Korean idols. Balik-big screen naman si Julia Barretto sa "Will You Be My Ex?". May nilinaw siya sa tanong kung puwede bang maging kaibigan ang isang ex-boyfriend. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 12 Hunyo 2023