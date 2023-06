'Dirty Linen' cast sasabak sa concert, variety show sa US

Watch more on iWantTFC

Tagumpay ang first leg ng Kapamilya Kalayaan Caravan sa UAE tampok ang 'The Iron Heart' cast. Sasabak naman sa concert variety show ang cast ng seryeng 'Dirty Linen' sa Amerika. Salalang naman sina Maymay Entrata, Janine Berdin, at iba pang Kapamilya stars sa 1MX London Music Festival. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan, TV Patrol, Linggo, 11 Hunyo 2023.