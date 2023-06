Watch more on iWantTFC

Bumida si Andrea Brillantes sa billboard sa New York Times Square, tampok ang kaniyang bagong seryeng "Drag You and Me." Samantala, tuloy na tuloy na ang kasalang Angelica Panganiban at Gregg Homan. May napili na silang petsa para sa wedding. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 5 Hunyo 2023