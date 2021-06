'Butter' ng BTS nagtala ng 5 Guinness world records

Watch more in iWantTFC

Limang Guinness world record ang ginawa ng K-pop boy band na BTS kasunod ng paglabas ng bago nilang kantang "Butter." May mensahe naman si Coco Martin pati ang mga bumubuo ng "He's Into Her" matapos silang makapagtala ng bagong viewership records. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 3 Hunyo 2021