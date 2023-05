Fil-Am actress Hailee Steinfeld tampok sa Spiderman sequel

Watch more on iWantTFC

Isa ang Pilipinas sa mga unang makakapanood ng pinakahihintay na animated Spiderman sequel na "Spider Man: Across the Spider-Verse." Tampok dito ang Fil-Am actress na si Hailee Steinfeld at Shameek Moore. Nagpa-Patrol, Yong Chavez. TV Patrol, Martes, 30 Mayo 2023.