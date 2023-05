Watch more on iWantTFC

Napaamin sina Coco Martin at Julia Montes sa kanilang relasyon nang dumalo sa watch party ng upcoming series na "Unbreak my Heart." Sa pambihirang pagkakataon, nagbahagi si Coco kung paano nila napanatili at piniling gawing pribado ang kanilang relasyon ni Julia sa loob ng 12 taon. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 23 Mayo 2023.