Nagtagisan sa galing sa pagsayaw ngayong Linggo sa "ASAP Natin 'To" sina AC Bonifacio at Andrea Brillantes, tampok ang musika ng iconic K-pop girl group na 2NE1.

Hataw sina Bonifacio at Brillantes sa kanilang dance showdown, sabay sa tugtog ng 2011 single ng 2NE1 na "I Am the Best."

Magugunitang tinanghal ng 2NE1 — na miyembro ang dating Kapamilya talent na si Sandara Park — ang "I Am the Best" sa kanilang surprise reunion sa sikat na music festival na Coachella noong nakaraang buwan.

Mapapanood tuwing tanghali ng Linggo ang "ASAP" sa mga sumusunod na platform: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).