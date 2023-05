Coco Martin, Lovi Poe may inamin ukol sa kissing scene sa 'Batang Quiapo'

Watch more on iWantTFC

Back to back ang pagbubukas ng bagong yugto ng dalawang hit seryeng "FPJ's Batang Quiapo" at "Dirty Linen." Pero bago yan, may inamin sina Lovi Poe at Coco Martin tungkol sa kanilang kissing scene. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Lunes, 8 Mayo 2023.