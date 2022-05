Watch more News on iWantTFC

Dumalaw sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo ang cast ng "2 Good 2 Be True," ang inaabangang comeback series ng sikat na love team nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Kasama nina Bernardo at Padilla na tumapak sa "ASAP" stage sina Ronaldo Valdez, Irma Adlawan, Romnick Sarmienta, Cris Villanueva, Gelli de Belen, Matt Evans, Yves Flores, Bianca de Vera, Gillian Vicencio, Smokey Manaloto, Alyssa Muhlach, Via Antonio at Hyubs Azarcon.

Kinanta naman ni Moira dela Torre ang theme song ng serye, na pinamagatang "Kumpas," habang isa-isang pumapasok sa entablado ang mga bituin.

Aminado sina Bernardo at Padilla na pareho silang excited na mapanood ng marami ang serye.

"Ito po ang pagbabalik-primetime namin ni Kathryn kaya naman very excited na kaming ibahagi sa inyo ang isang teleseryeng talaga namang tatak Kapamilya," ani Padilla.

"Sana ma-enjoy nilang lahat," ani Bernardo.

Masaya naman ang beteranong aktor na si Ronaldo Valdez na mapabilang sa poryekto dahil sa magandang relasyong nabuo aniya ng cast.

"Parang hindi trabaho. Parang isang pamilya lang masaya dahil sa napakaganda ng working atmosphere dahil ang lahat ay nice at busog kami lagi," aniya.

Huling lumabas sa telebisyon noong 2017 sina Bernardo at Padilla, sa seryeng "La Luna Sangre."

Mapapanood ang "2 Good 2 Be True" simula May 13 sa Netflix, May 14 sa iWant TFC, at May 16 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, CineMo, A2Z at TV5.