Watch more News on iWantTFC

Napanood niyo na ba ang "Doctor Strange: In The Multiverse of Madness?" Nagpakitang-gilas sa pelikula si Elizabeth Olsen na gumaganap bilang Scarlet Witch. Ibinahagi niya ang kaniyang naging hamon sa ginampanang papel at ang global success na kaniyang natanggap. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. Nagpa-Patrol, 7 Mayo 2022.