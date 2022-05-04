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Star Magic artists mas paiinitin ang tag-init sa 'Hot Summer in Baler'

ABS-CBN News

Posted at May 04 2022 07:15 PM

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Maiinit na summer celebration ang handog ng Star Magic para sa kanilang 30th anniversary. May summer special sa Baler ang hottest Star Magic artists, habang may pasabog din si Alexa Ilacad. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Miyerkoles, 4 Mayo 2022

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