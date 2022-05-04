Star Magic artists mas paiinitin ang tag-init sa 'Hot Summer in Baler'
ABS-CBN News
Posted at May 04 2022 07:15 PM
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