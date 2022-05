Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Emosyonal ang rapper na si Ez Mil sa pagtanggap sa kanya sa "ASAP Natin 'To" stage ngayong linggo.

Matapos ang kanyang performance ng hit single na "Panalo," hindi napigilan ng rapper na ipahayag ang kanyang pakiramdam: "Everybody is turnin’ up, I feel it."

"Super grateful and honored and for the fact na super init ng taumbayan sa’kin, it’s irreplaceable," aniya.

Kasamang sumalang ni Ez Mil sa stage sina Janine Berdin at Sheena Belarmino.

