SB19 nominado sa Billboard awards kahanay ang BTS, Blackpink, iba pa

For the first time, isang Pinoy band ang nominado sa 2021 Billboard Music Awards. Sa kategoryang "top social artist of the year," nominado ang SB19, kahanay ang BTS, Blackpink, Seventeen, at si Ariana Grande. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 30 Abril 2021