Moonbin ng K-pop group na Astro, pumanaw na

Nagluluksa ang mundo ng K-pop at Pinoy fans sa pagpanaw ng Astro member na si Moonbin, at inalala ang huling pagbisita ni Moonbin sa Pilipinas at kung gaano siya nagpapasalamat sa pagmamahal ng Pinoy fans. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 20 Abril 2023