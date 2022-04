Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Muling nanguna si Belle Mariano kasama ang cast ng "He's Into Her" sa "ASAP Natin 'To" stage ngayong Linggo.

Kasama ni Mariano sina Vivoree, Jemeriah Lisbo, Kaori Oinuma, Joao Constancia at iba pa na kinanta ang "Trip Lang" ni Shehyee.

Nagbigay naman ng pre-recorded message si Donny Pangilinan sa mga aabangan sa second season ng series.

Magsisimula na ang season 2 ng "He's Into Her" sa Abril 22 sa iWantTFC.

Mananatiling magkapares si Mariano at Pangilinan kung saan haharap sila sa mga panibagong hamon sa buhay.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription)