Kinilig ang Pinoy fans sa back-to-back performances ng K-pop groups na aespa, The Boyz at Taeyeon ng Girls' Generation. Tiyak na pasabog naman ang hatid nina Moira, Janine Berdin at bandang Ben&Ben sa One Music Festival sa London. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 12 Abril 2023