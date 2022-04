Watch more News on iWantTFC

MANILA — Nagsama-sama ang 4 na bigating P-pop groups sa "ASAP Natin 'To" stage ngayong Linggo.

Binigyan ng BGYO ng bagong rendition ang mga kanta ni Daniel Padilla tulad ng "Nasa Iyo Na Ang Lahat" at "Simpleng Tulad Mo" kasama si KZ Tandingan.

Kinanta naman ng Alamat ang kanilang awit na "ABKD" at pinakita ng MNL48 ang kanilang bagong dance moves sa "No Way Man."

Nagsama naman ang BINI at Ogie Alcasid para sa bagong version ng "I-Swing Mo Ako."

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).