Bilang pagdiriwang sa ika-20 anibersaryo ng kanilang hit album na Meteora, naglabas ng commemorative album ang Linkin Park, kung saan may mga unreleased tracks, na may vocals ng kanilang namayapang vocalist na si Chester Bennington. Paglalahad ng kanilang miyembro na ang unreleased tracks, gaya ng Lost, ay alay nila sa namayapang vocalist at sa kanilang mga fans. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 3 Abril 2023