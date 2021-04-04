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TV Patrol

Angeline Quinto ikinuwento ang karanasan nang magka-COVID-19

ABS-CBN News

Posted at Apr 04 2021 06:42 PM

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Ibinahagi ng Kapamilya singer na si Angeline Quinto ang kaniyang karanasan matapos magka-COVID-19. Nakaligtas rin sa matinding epekto ng virus ang asawa ni Gary Valenciano na si Angeli Pangilinan. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Linggo, 4 Abril 2021

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