Bumiyahe na patungong Japan sina Vilma Santos at Christopher de Leon para sa shooting ng kanilang comeback movie na "When I Met You in Tokyo." Palaisipan naman sa fans kung nagpansinan nga ba ang mag-ex na sina Aljur Abrenica at Kylie Padilla sa Summer Metro Manila Film Festival parade. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Lunes, 3 Abril 2023