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Donny may nakakakilig na rebelasyon tungkol kay Belle

ABS-CBN News

Posted at Apr 01 2022 08:56 PM

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Ngayong Abril na ipapalabas ang much-awaited Season 2 ng "He's Into Her." Pero ngayon pa lang, kinikilig na ang fans sa rebelasyon ni Donny Pangilinan tungkol kay Belle Mariano. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 1 Abril 2022. 

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