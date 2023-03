Watch more on iWantTFC

Napuno ng kinang ang mga bituin ng ABS-CBN sa kauna-unahang Star Magical Prom. Tinanghal na Prom King and Queen sina Donny Pangilinan at Belle Mariano. Best promposal naman sina Andrea Brillantes at Ricci Rivero. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Biyernes, 31 Marso 2023.