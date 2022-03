'Crash Landing on You' stars Hyun Bin, Son Ye-Jin kasal na

Watch more on iWantTFC

Sorpresang inanunsiyo ngayong Huwebes ang bida ng "Crash Landing on You" stars na sina Hyun Bin at Son Ye Jin. Glowing ang dalawang Korean superstars nang ilabas ng kanilang talent agencies ang kanilang wedding photos. Pribado ang seremonya sa harap ng tumataas na COVID-19 cases. TV Patrol, Huwebes, 31 Marso 2022.