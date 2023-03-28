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Coco Martin balik-big screen sa pelikulang 'Apag'

ABS-CBN News

Posted at Mar 28 2023 08:13 PM

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Sa gitna ng mahigpit na schedule ng "Batang Quiapo," naisingit pa ni Primetime King Coco Martin ang Summer Metro Manila Film Festival movie niyang "Apag." Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 28 Marso 2023

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