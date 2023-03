Watch more on iWantTFC

Sa unang pagkakataon, magsasanib-puwersa sa concert sa US at Canada sina Bamboo at KZ Tandingan. May maaga namang pagbati si Vanesa Hudgens sa mga kababayan bago tumulak papuntang Pilipinas. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Biyernes, 24 Marso 2023.