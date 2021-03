Dimples Romana kasama ulit ng Gold Squad sa 'Huwag Kang Mangamba'

Watch more in iWantTFC

May sorpresa ang bagong teleseryeng "Huwag Kang Mangamba" dahil may isa pang bigating aktres na kasama ang star-studded cast. Wala namang kupas at hot momma pa rin si Ina Raymundo sa kaniyang bagong proyekto na may temang May-December love affair. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 22 Marso 2021