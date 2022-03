Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagpakilig sa “ASAP Natin ‘To” stage ngayong Linggo ang ilan sa mga cast ng upcoming iWantTFC series na “Bola Bola”.

Tila reyna ang peg ni Francine Diaz na nakaupo sa isang dilaw na heart-shaped throne kasama sina KD Estrada at Akira Morishita habang kinakanta ang "Kapag Tumibok ang Puso" ni Donna Cruz.

Magsisimula na ang bagong series ni Diaz na "Bola Bola" sa iWantTFC sa Marso 26.

