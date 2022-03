Watch more on iWantTFC

Mapapanood ngayong Sabado ang pilot episode ng "Sweet-com" nina Piolo Pascual at Pia Wurtzbach na "My Papa Pi." Hindi naman makapaniwala ang ex-PBB housemate at live-selling diva na si Madam Inutz na napasama siya sa proyektong lalahukan ng mga bigating artista. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Sabado, 19 Marso 2022