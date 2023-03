Watch more on iWantTFC

Sobrang saya ni Zack Tabudlo matapos pakinggan ng BTS member na si Jungkook ang kaniyang kanta na "Give Me Your Forever." Todo-papuri rin ang K-Pop idol sa boses ng OPM star. Sa gitna naman ng sold out concert ni Harry Styles, tinulungan niya rin ang isang fan na mag-propose ng kasal. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 15 Marso 2023.