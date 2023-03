G! Kapamilya concert sa Milan, Italy dinagsa

Watch more on iWantTFC

Dinumog ng mga Pilipino sa Milan, Italy ang G! Kapamilya concert tour. Kilig, sayawan at kantahan ang hatid ng tambalan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, kasama sina Joshua Garcia, Zanjoe Marudo at Eric Nicolas. Nagpa-Patrol, Mye Mulingtapang. TV Patrol, Lunes, 13 Marso 2023