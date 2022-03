Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagsama-sama sa "ASAP Natin 'To" stage ang P-pop bands na BINI, BGYO at Alamat ngayong Linggo.

Sa kanilang debut, inawit ng Alamat ang "kasmala" at nakasama rin ang iba pang Kapamilya stars.



Hindi naman nagpahuli ang BINI sa kanilang performance ng “Kapit Lang” at BGYO sa kanilang “Kulay."

