Kapamilya concert sa Barcelona dinagsa ng fans

Big success ang first leg ng G! Kapamilya concert tour sa Barcelona, Spain. Kung all out ang Kapamilya stars sa performance, tinapatan din ito ng matinding energy ng fans at concert crowd, na mula iba-ibang panig ng Europa. Nagpa-Patrol, Sandra Sotelo-Aboy. TV Patrol, Linggo, 12 Marso 2023