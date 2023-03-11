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Simple Plan nakasama ang Pinoy fans matapos ang 1 dekada

ABS-CBN News

Posted at Mar 11 2023 08:40 PM

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Reunited ang rock band na Simple Plan sa kanilang Pinoy fans matapos ang mahgiit 1 dekada. Samantala, napabilib naman ang ilang celebrities sa husay na ipinakita nina Karylle at Markki Stroem sa "The Sound of Music." Nagpa-Patrol, MJ Felipe, TV Patrol, 11 Marso 2023. 

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Read More:  Simple Plan   Concert   rock band   music   Sound of Music   Karylle  