Simple Plan nakasama ang Pinoy fans matapos ang 1 dekada

Reunited ang rock band na Simple Plan sa kanilang Pinoy fans matapos ang mahgiit 1 dekada. Samantala, napabilib naman ang ilang celebrities sa husay na ipinakita nina Karylle at Markki Stroem sa "The Sound of Music." Nagpa-Patrol, MJ Felipe, TV Patrol, 11 Marso 2023.