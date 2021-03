Liza Soberano, Shay Mitchell magbibigay-boses sa Netflix adaptation ng 'Trese'

Watch more in iWantTFC

Inanunsiyo nang sina Liza Soberano at Hollywood actress Shay Mitchell ang magbibigay-boses sa Netflix anime series na "Trese." Pareho silang gaganap bilang si Alexandra Trese: si Soberano ay para sa Filipino language version ng series, habang si Mitchell naman, na may lahing Pinoy, ay para sa English version. Iikot ang "Trese" sa istorya ni Alexandra Trese na poprotektahan ang Maynila mula sa mga krimeng may supernatural origin. TV Patrol, Lunes, 08 Marso 2021