KZ Tandingan nagdiwang ng 30th birthday sa 'ASAP'

MAYNILA — Nagdiwang ng kaniyang ika-30 na kaarawan si KZ Tandingan sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo.

Pasabog at naglalagablab ang performance ni Tandingan, ang tinaguriang "Soul Supreme" sa bansa, kasama si Gigi De Lana para sa okasyon.

Todo bigay ang palitan ng mga riffs and runs ng dalawa sa kantang "No Diggity" ng grupong Blackstreet kasama sina Dr. Dre at Queen Pen.

Nakilala si Tandingan matapos magwagi sa kauna-unahang season ng "X Factor Philippines."

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).