'ASAP Natin 'To' wagi sa Saludo Excellence Awards 2021

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagpapasalamat ang "ASAP Natin 'To" family nitong Linggo matapos hirangin bilang "Best Musical Variety Show” sa Saludo Excellence Awards 2021.

"Maraming, maraming salamat sa inyong lahat. Tagumpay nating lahat ito dahil ASAP Natin ‘To. Nakakatuwa kasi from student to professionals, mahal na mahal pa rin nila ang ASAP," ani Ogie Alcasid, isa sa mga hosts ng ASAP.

Ang "ASAP" ang longest running Sunday noontime show na nagsimula pa noong 1995.

Bukod kay Alcasid, kabilang sa mga ASAP mainstays sa kasalukuyan ay sila Regine Velasquez-Alcasid, Gary Valenciano, Zsa Zsa Padilla, Erik Santos, Kim Chiu, Darren Espanto, at iba pa.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).