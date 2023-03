Watch more on iWantTFC

Sa unang pagkakataon sa "ASAP Natin 'To" stage ay ipinakita ni SB19 member Josh Cullen ang kaniyang self-written single na "WILD TONIGHT."

Bitbit ang theme ng kaniyang music video, ipinamalas ni Josh Cullen ang kaniyang talento sa pagsasayaw at pag-awit.

"It's an introductory solo for me. First solo debut and very excited ako sa mga tao na ishare ito sa mga non-believers at sa mga naniniwala sa'kin," aniya pagkatapos ng performance.