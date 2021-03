KZ Tandingan kakantahin ang unang Filipino-language song ng Disney

Watch more in iWantTFC

Isang Kapamilya singer ang gagawa ng kasaysayan bilang pinakaunang mang-aawit na kakanta ng first Filipino song ng Disney. Iyan ay walang iba kundi si Asia's Soul Supreme na si KZ Tandingan na kakantahin ang "Gabay" para sa bagong Disney epic adventure film na "Raya and The Last Dragon." Mismong Disney Philippines ang pumili kay Tandingan. TV Patrol, Martes, 02 Marso 2021