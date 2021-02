PANOORIN: ‘He’s Into Her’ cast tampok sa ‘ASAP’

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Bumida sa “ASAP Natin ‘To” ngayong Linggo ang cast na inaabangang iWant series na “He’s Into Her.”

Tampok sa isang dance number sa “ASAP” ang mga bida ng serye na sina Donny Pangilinan, Belle Mariano, Kaori Oinuma, Rhys Miguel at Vivoree Esclito.

Mainit na pinag-usapan ng netizens ang pag-guest ng teen stars. Nanguna sa listahan ng trends sa Twitter Philippines ang “DONBELLE SUNDATEonASAP,” “FIERY VIVOREE ON ASAP,” “ASAP WITH HESINTOHER,” at “KAORHYS HOTaw ON ASAP.”

Nakatakdang mapanood sa Abril ang “He’s Into Her,” na hango sa isang patok na WattPad series.

