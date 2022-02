Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ipinagdiwang ni Zsa Zsa Padilla, ang tinaguriang Divine Diva ng bansa, ang kaniyang ika-39 taon sa showbiz sa “ASAP Natin ‘To” ngayong Linggo.

Inawit ni Padilla ang “Arthur's Theme” ni Christopher Cross bilang pagmamarka sa kaniyang bagong milestone sa industriya.

Pinasalamatan ng singer-actress ang kaniyang mga taga-suporta na aniya’y tumulong sa kaniyang paglalakbay sa showbiz.

“I’m still here standing because of so many people helping me in the industry, of course, and it’s because of your love and that’s why I’m still here,” ani Padilla.

“Thank you for all the love and appreciation and dedication and for watching everything I’ve done in the past 39 years. I owe it all to you. Thank you,” dagdag pa niya.

Pinasalamatan din ng batikang artista ang kaniyang mga mentor at pamilya sa pagtatapos ng kaniyang performance.

Si Padilla ay anak ni Carlos "Sonny" Padilla, Jr., na pinasok pareho ang mundo ng pag-aartista at sports. Pinasikat ng mang-aawit ang mga kantang "Hiram", "Kahit Na", at maraming iba pa. Isa rin nitong award-winning actress dahil sa kaniyang pagganap sa iba't ibang pelíkula, kagaya ng Mano Po 4 'Ako Legal Wife' at Batang PX.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).