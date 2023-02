Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Sumalang sa "ASAP Natin 'To" ang mga "Pilipinas Got Talent" acts na sumabak sa international stage kamakailan.

Matinik pa rin ang mga moves ng Urban Crew na naging semi-finalist ng "America's Got Talent" season 17 at Power Duo na kasalukuyang finalist ng "America's Got Talent All Stars."

Kasama nila sa entablado sina AC Bonifacio, IOX at G-Force.

Mapapanood tuwing tanghali ng Linggo ang "ASAP" sa Kapamilya Channel, A2Z Channel 11, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.